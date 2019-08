Brasile: Bolsonaro, export frutta beneficerà dell'accordo commerciale Mercosur-Ue

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato oggi, 14 agosto, che l'accordo commerciale raggiunto lo scorso 28 giugno tra Unione Europea (Ue) e Mercato comune del sud (Mercosur) avrà un effetto positivo sul comparto della frutta. "Una dei punti più importanti dall'accordo riguarda il fatto che non ci saranno ostacoli esportazione verso l'Europa di frutta prodotta in Brasile; i dazi saranno pari a zero e questo genererà occupazione e sviluppo", ha dichiarato Bolsonaro nel corso del suo intervento a un evento nel municipio di Parnaiba, nello stato del Piauì. Il capo dello Stato ha parlato a margine della presentazione di un progetto di irrigazione nella zona costiera dello stato nordestino che servirà principalmente per lo sviluppo delle produzioni frutticole. "La vocazione di Parnaiba è la frutticoltura. Stiamo facendo molti sforzi per trovare risorse per quest'area. Vogliamo completare i canali di irrigazione in modo che si possa portare lavoro e sviluppo", ha detto Bolsonaro. (segue) (Brb)