Sabaudia: Fiamme gialle, bronzo per Matteo Sartori ai Campionati del mondo junior di canottaggio

- Festa per il gialloverde Matteo Sartori, medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Junior di canottaggio, questo pomeriggio presso gli impianti sportivi del III Nucleo Atleti in riva al lago di Paola a Sabaudia. A congratularsi con Matteo tutti gli atleti della Sezione Giovanile di canottaggio e canoa delle Fiamme Gialle e le loro famiglie. Lo rende noto un comunicato delle Fiamme gialle. A fare gli onori di casa il comandante del gruppo polisportivo Fiamme gialle, Gen. B. Vincenzo Parrinello che si è complimentato personalmente con il giovane campione gialloverde: "Sono felice per Matteo, per Alessio, per i nostri tecnici e sono felice per le Fiamme gialle che da decenni investono con convinzione sui giovani dedicando uomini e risorse. Siamo orgogliosi dei nostri progetti con il mondo della scuola e fieri di poter accompagnare questi ragazzi dai banchi di scuola ai più prestigiosi successi, le medaglie olimpiche di Alessio Sartori, Simone Venier, Matteo Lodo ne sono la testimonianza. Senza esaltarsi, continuiamo a lavorare, ce n'è sempre bisogno". (segue) (Rer)