Uruguay: mondo politico si divide su risultato primarie presidenziali in Argentina (2)

- Di tenore opposto invece le reazioni al risultato elettorale in Argentina tra le file dei due principali candidati dell'opposizione, Ernesto Talvi del Partido Colorado (Pc), tradizionale schieramento di centro, e Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (Pn), espressione dnel centrodestra. "Una cattiva notizia", ha definito Talvi la vittoria di Fernandez dall'altro lato del Rio de la Plata. "L'Argentina mi interessa nella misura in cui influisce su di noi e qui già si registrano conseguenze politiche ed economiche", ha aggiunto Talvi, in riferimento al contagio della volatilità del mercato dei cambi argentino su quello uruguaiano. Più diplomatico invece Lacalle Pou che, pur situato lontano ideologicamente dal candidato favorito in Argentina, ha dichiarato che "come aspirante a governare il nostro paese punto ad avere le migliori relazioni vinca chi vinca". (segue) (Abu)