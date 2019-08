Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito gli appuntamenti previsti per domani:COMUNEIl Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo visita il Comando del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, via della Consolazione 4, Roma (ore 10,30)Il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo visita la mensa della Caritas "Giovanni Paolo II" di Colle Oppio via delle Sette Sale 30, Roma (ore 12)REGIONEIl vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori visita la centrale operativa del Numero unico emergenze (112/118) e a seguire la sala operativa della Protezione civile del Lazio. Nel corso della visita sarà fatto il punto sull'attività dei servizi. L’appuntamento si svolge in via Laurentina 631, Roma (ore 10)(Rer)