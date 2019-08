Migranti: Open Arms, Tar Lazio accoglie ricorso Ong, nave verso Lampedusa. Salvini no a sbarco (2)

- Il Viminale contesta la decisione del Tar del Lazio e proporrà ricorso urgente al Consiglio di Stato. Non solo. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è pronto a firmare un nuovo provvedimento di divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane per Open Arms: la motivazione è che ai fatti citati nel provvedimento sub judice se ne sono aggiunti altri. Per giorni, Open Arms si è infatti trattenuta in acque sar libiche e maltesi, ha anticipato altre operazioni di soccorso e ha fatto sistematica raccolta di persone con l’obiettivo politico di portarle in Italia. E' quanto rende noto il Viminale. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato che nelle prossime ore firmerà il suo "no allo sbarco perché io complice dei trafficanti di esseri umani non voglio essere. E' evidente, è chiaro che c'è un disegno per tornare indietro, per tornare ad aprire i porti italiani e per trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa. Finché ho vita non mi arrendo e resisto a questa vergogna, anche per rispetto degli immigrati che sono qui regolarmente. Non cambio idea", ha detto il vicepremier commentando la decisione del Tar del Lazio. (Rin)