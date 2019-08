Tunisia: i 26 candidati alle elezioni presidenziali

- L'Istanza superiore indipendente per le elezioni della Tunisia (Isie) ha reso noti oggi i nomi dei 26 candidati alle elezioni presidenziali anticipate, previste il 15 settembre. Nel corso di una conferenza stampa, il presidente dell’Isie, Nabil Baffoun, ha annunciato che l’Istanza ha giudicato irregolari 71 delle 97 candidature. I candidati di cui non sono state accolte le candidature potranno presentare ricorso in tribunale. L’Isie pubblicherà l’elenco definitivo dei candidati alle presidenziali il 31 agosto, mentre la campagna elettorale prenderà il via il 2 settembre. Il candidato più illustre alle prossime presidenziali è l’attuale premier, Youssef Chahed. Gli altri candidati sono: Mongi Rahoui, deputato del Fronte popolare (principale partito dell’opposizione); Mohamed Abbou, fondatore del partito Corrente democratica; Abir Moussi, presidente del Partito desturiano libero (Pdl); l’imprenditore Nabil Karoui; l’ex capo dello Stato Moncef Marzouki; il presidente del partito laico tunisino Machrou Tounes, Mohsen Marzouk. (segue) (Tut)