Emilia-Romagna: Gazzolo su incendio Faenza, Lega rispetti lavoro dei tecnici

- “Capisco la campagna elettorale permanente della Lega, ma davvero si fa fatica a seguire chi usa sempre la demagogia, rischiando consapevolmente di creare allarme nei cittadini, pur di raccogliere consenso”. È quanto ha dichirato Paola Gazzolo, assessore all’Ambiente dell’Emilia-Romagna, a proposito della polemica innescata dal segretario della Lega Romagna e sottosegretario di Governo alla Giustizia, Jacopo Morrone. Il parlamentare ha accusato la Regione di non mettere a conoscenza i cittadini di possibili effetti dell’incendio del 9 agosto alla Lotras system di Faenza (Ra). “Io, a differenza dei tuttologi della Lega – ha spiegato Gazzolo - rispetto la professionalità dei tecnici di Arpae e dei Servizi sanitari. E se scrivono ‘Si possono escludere effetti acuti sulla salute in relazione all’evento in considerazione dell’entità dei valori riscontrati, della durata relativamente breve della fase di emergenza e delle misure di tutela della salute adottate in termini precauzionali’ non ho ragione per non credere che sia così”. (segue) (Ren)