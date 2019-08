Emilia-Romagna: Gazzolo su incendio Faenza, Lega rispetti lavoro dei tecnici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Comunque – ha proseguito -, Arpae e Servizi sanitari, proseguono il monitoraggio come fanno sempre in casi come questo. E la popolazione è stata tenuta costantemente al corrente dell’evolversi della vicenda grazie all’impegno dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e di Arpae, dei tecnici dei Comuni". “Da chi occupa posizioni di governo - perché la Lega è ancora al governo, vero? - ci si aspetterebbe un atteggiamento molto diverso. Tra istituzioni ci si parla e si collabora per il bene della comunità, non si fa propaganda e speculazione su problemi che peraltro non dipendono né dalla Regione né dal Governo", ha concluso. (Ren)