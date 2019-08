Tunisia: Ennaceur riceve Chahed, focus su crisi idrica ed elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Mohamed Ennaceur, ha ricevuto oggi il capo del governo Youssef Chahed. Secondo una nota della presidenza, Ennaceur e Chahed hanno discusso della situazione generale del paese, e in particolare dei tagli all'erogazione idrica durante i giorni della Eid al Adha (la festa del sacrificio). La necessità di trovare rapidamente soluzioni ai problemi e il miglioramento del sistema di trattamento delle acque è stata sottolineata durante l'incontro. Infine, in vista delle elezioni, Ennaceur e Chahed hanno sottolineato la necessità di garantire pari opportunità a tutti i candidati e l'imparzialità. La prossima settimana il presidente della Repubblica presiederà al Palazzo di Cartagine il Consiglio dei ministri volto a esaminare i preparativi per le prossime elezioni presidenziali e legislative. (Tut)