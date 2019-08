Cremona: fermati ras della baby gang dello spaccio, hanno 16 e 17 anni

- Diciassette anni l’uno, sedici l’altro, erano i ras di una baby gang dedita allo spaccio nella zona di Cremona. Ieri sera si trovavano al parco Sartori, in zona Po, seduti su una panchina appartata, scelta come base logistica per vendere la sostanza stupefacente ai coetanei. Intorno ai due, infatti, andavano e venivano in continuazione giovani, che poi approfittavano del buio e della fitta vegetazione per dileguarsi. La situazione ha insospettito i carabinieri della compagnia di Cremona, che hanno deciso di intervenire: i due baby pusher sono stati controllati e trovati in possesso di un bilancino elettronico di precisione e di ritagli di cellophane chiaramente destinati a contenere la droga. Colti in flagrante, sono stati gli stessi ragazzi ad estrarre dagli slip due involucri contenenti in totale 30 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi da 1 o 2 grammi, pronte per la vendita al dettaglio. I militari hanno poi perquisito anche le abitazioni dei due giovani, entrambi italiani, uno nato a Cremona e l’altro a Fiorenzuola d’Arda, nel piacentino, ma residente nel capoluogo di provincia lombardo: nelle loro case sono stati trovati altri 5 grammi di marijuana. Dagli accertamenti svolti dopo il fermo, i militari si sono convinti che i due minorenni, entrambi studenti di scuole cremonesi, siano i leader del gruppo chiamato “Cremona dissing”. Si tratta di una comitiva di giovani, alcuni ancora da identificare, che da qualche tempo ha iniziato a spacciare droga nei parchi e in altri luoghi di ritrovo di Cremona. I loro clienti sono i coetanei, che soprattutto d’estate frequentano il centro storico e la zona del Po. (Rem)