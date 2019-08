Reddito cittadinanza: Castelli (M5s), numeri Garavaglia su aventi diritto non sono veri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I numeri comunicati da Garavaglia, secondo il quale il 70 per cento di chi riceve il reddito di cittadinanza non ne avrebbe diritto, non corrispondono al vero. A me non risulta che la Guardia di Finanza abbia fornito dati in tal senso”. E’ quanto scrive sulla propria pagina Facebook il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in merito alle polemiche sui numeri degli aventi diritto al reddito di cittadinanza. Nel messaggio, il viceministro ha poi aggiunto: “So che stanno per essere licenziate disposizioni operative ai reparti della Gdf a seguito di alcune interlocuzioni col ministero del Lavoro e Inps. Quel che è certo, è che grazie a un aumento dei poteri ispettivi e dell'organico, nell'alveo dei normali controlli - come, ad esempio, sul lavoro in nero - capita di trovare casi di persone che lavorano in nero e percepiscono anche il reddito. Quel dato, quindi, non è legato al reddito di cittadinanza. Il Movimento 5 stelle per primo auspica che i controlli a regime vengano fatti per assicurare che i soldi del reddito vadano solo alle persone che ne hanno davvero diritto, e per questo obiettivo abbiamo lavorato”, conclude il viceministro. (Rer)