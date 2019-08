Usa-Algeria: domani firma memorandum su salvaguardia beni culturali

- L'assistente segretario di Stato per gli affari culturali Marie Royce e il ministro della Cultura algerino Meriem Merdaci firmeranno domani un memorandum d'intesa bilaterale sulla salvaguardia dei beni culturali. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato, secondo cui quest’accordo pone delle restrizioni all'importazione statunitensi su categorie di materiale archeologico algerino risalenti a 2,4 milioni di anni fa sino a circa il 1750 d.C., inclusi alcuni dei primi resti umani trovati ad Ain Boucherit e altri oggetti culturali provenienti da molti dei siti del patrimonio mondiale dell'Algeria, tra cui Tipasa, Timgad, e Djemila. L'impegno congiunto di Stati Uniti e Algeria per proteggere il patrimonio e l'accessibilità dell'Algeria per le generazioni future promuove lo sviluppo economico grazie al turismo sostenibile e riduce i rischi di saccheggi e traffici di beni culturali. (segue) (Com)