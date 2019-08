Usa-Algeria: domani firma memorandum su salvaguardia beni culturali (2)

- Gli Stati Uniti sono stati fermi nel loro impegno mirato a proteggere e preservare il patrimonio culturale in tutto il mondo e a combattere il traffico di beni culturali che finanzia le reti criminali e terroristiche. L'accordo sulla proprietà culturale negoziato dal Dipartimento di Stato ai sensi della legge degli Stati Uniti che attua la Convenzione del 1970 sui mezzi per proibire e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà dei beni culturali dimostra l'impegno di Washington nelle relazioni bilaterali con l'Algeria. Gli Stati Uniti hanno accordi bilaterali simili con 19 paesi in tutto il mondo e hanno imposto restrizioni di importazione di emergenza sui beni culturali dall'Iraq e dalla Siria. (Com)