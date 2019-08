Nicaragua: presidente Ortega rilancia progetto per corridoio interoceanico (2)

- "Non abbiamo rinunciato al grande canale interoceanico", ha detto Ortega assicurando che "al contrario", Managua vuole onorare un impegno "preso con il popolo nicaraguense". Il presidente non ha dato dettagli sulla strategia del governo per la ripresa del progetto ma ha assicurato che si tratta di un lavoro aperto alle imprese di tutto il mondo. "Non è assolutamente una pazzia pensare a un canale per il Nicaragua", ha detto Ortega rivendicando l'importanza di un'opera che non dovrebbe "danneggiare" nessuno - tanto meno i concorrenti diretti del Canale di Panana - ma rafforzare le rotte del commercio globale e dare al paese una fonte di guadagni utili a rilanciarne le prospettive di crescita. (segue) (Mec)