Brasile: Bolsonaro, export frutta beneficerà dell'accordo commerciale Mercosur-Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto incanala l'acqua del fiume Parnaiba in una rete idraulica lunga 1.300 metri e la mette al servizio dei produttori agricoli della zona. Nei circa 1.400 ettari di terra irrigati grazie alla struttura, vengono prodotti frutti biologici come acerola, ananas, banana, mango, molti dei quali destinati all'esportazione. Il potenziale di irrigazione totale è di 8.400 ettari, una quota che dovrebbe essere raggiunta nella seconda fase del progetto. Inoltre, secondo il ministero dell'Agricoltura di Brasila, beneficeranno del progetto anche altri 2.400 ettari utilizzati per l'allevamento. (segue) (Brb)