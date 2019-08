Brasile: Bolsonaro, export frutta beneficerà dell'accordo commerciale Mercosur-Ue (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intesa è compreso anche un capitolo relativo alla lotta contro il cambiamento climatico - in linea con quanto stabilito dall'Accordo di Parigi - e impegni sullo sviluppo sostenibile che vanno dalla conservazione dei boschi al rispetto dei diritti del lavoro. I paesi del Mercosur metteranno in campo garanzie legali per proteggere dalle imitazioni 357 prodotti alimentari europei con denominazione di origine protetta. La versione finale sarà quindi sottoposta agli Stati membri e al parlamento Ue per l'approvazione. (Brb)