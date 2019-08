Sabaudia: Fiamme gialle, bronzo per Matteo Sartori ai Campionati del mondo junior di canottaggio (2)

- Gli fa eco il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale che aggiunge: "Ho avuto il piacere di assistere personalmente alla medaglia di bronzo conquistata da Matteo ai Mondiali di Tokyo. Questa è anche il frutto della sinergia tra Fiamme Gialle e FIC che fa bene a tutto il canottaggio italiano e i risultati ottenuti a livello olimpico ne sono l'esempio. Le Fiamme Gialle sono un modello vincente per il canottaggio e per tutti gli sport in cui sono presenti". Non poteva mancare l'intervento del Comandante del III Nucleo atleti di Sabaudia, Cap. Cassoni: "Con il bronzo mondiale, Matteo ha messo la ciliegina sulla torta a una stagione favolosa. La strada è quella giusta ma ce ne è ancora tanta da percorrere per raggiungere traguardi sempre più alti. Grazie ai tuoi compagni di squadra, ai tecnici, a tutto il personale del III Nucleo che lavora dietro le quinte e soprattutto allo spirito di gruppo che contraddistingue la sezione giovanile delle Fiamme gialle". Prima del brindisi di rito la parola passa al giovane campione gialloverde: "Ringrazio la mia famiglia, mio fratello e tutta la squadra gialloverde che mi ha aiutato ad allenarmi. Grazie agli allenatori che mi hanno sempre supportato e sopportato. Le Fiamme Gialle sono per me la mia seconda famiglia e la mia seconda casa". Un anno da incorniciare per Matteo Sartori che, prima del bronzo mondiale in doppio con Nicolò Carucci (S.C. Gavirate), è riuscito a conquistare l'argento agli Europei. Ma non è finita qui perché a distanza di qualche settimana dall'argento europeo, il giovane astro nascente del remo gialloverde, si è laureato Campione d'Italia nel singolo junior. (Rer)