Brasile: scandalo Itaipu, Eletrobras e Ande studiano un accordo sulle tariffe dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti delle compagnie energetiche statali di Brasile e Paraguay - Wilson Ferreira Junior per Eletrobras e Luis Villordo per Ande - si incontreranno la settimana prossima per esaminare il futuro della centrale bi-nazionale di Itaipù, all'indomani della sospensione della revisione dell'accordo d'uso firmato a maggio. Un documento che le opposizioni paraguayane contestavano denunciando rincari a carico dell'utenza, aprendo una dura crisi politica che avrebbe portato alle dimissioni del ministro degli Esteri, Luis Castiglioni, al presidente della Ande, Pedro Ferreira, e altri funzionari governativi. Per evitare l'aggravarsi della crisi, che ha messo a rischio anche la tenuta del presidente paraguayano Mario Abdo Benitez, l'intesa è stata sospesa. Tuttavia le parti sono comunque chiamate a rinegoziarne i contenuti. (segue) (Brb)