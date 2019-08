Brasile: scandalo Itaipu, Eletrobras e Ande studiano un accordo sulle tariffe dell'energia (2)

- "È importante regolarizzare la situazione dal momento che la trattativa in vista del 2022 è importante", ha dichiarato Ferreira Junior nel corso di una conferenza stampa a Rio de Janeiro. Il presidente di Eletrobras ha spiegato che il trattato bilaterale afferma che l'energia di Itaipu è venduta in quote differenti alle sole società nazionali, e che non vi è alcuna possibilità di vendere energia gratuita, poiché tutta l'energia della parte brasiliana viene acquistata da Eletrobras e trasmessa ai distributori. "Non c'è modo di farlo", ha detto Ferreira Junior. "Stiamo approntando una tabella di marcia con scadenza nel 2022. Ci sono lacune nel trattato? Si. Ma vorremmo risolverlo al più presto". (segue) (Brb)