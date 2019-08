Migranti: Sereni (Pd), offrire porto sicuro a nave Open Arms e far sbarcare persone

- “Rinnoviamo al presidente Conte l’appello lanciato ieri dal nostro segretario Zingaretti: dare un porto sicuro alla Open Arms e far sbarcare tutti i naufraghi. Le condizioni meteo sono peggiorate e a bordo della Open Arms la situazione è sempre più difficile”. E’ quanto scrive in una nota Marina Sereni, esponente del Pd ed ex vicepresidente della Camera dei deputati. “La nave si sta dirigendo verso Lampedusa, anche sulla base di una decisione del TAR del Lazio che avrebbe sollevato il divieto di entrare nelle acque territoriali italiane. Così come continuiamo a chiedere all’Europa di condividere con l’Italia la responsabilità della gestione dell’immigrazione - conclude Sereni - chiediamo l’intervento immediato del Presidente Conte affinché non si ripeta nelle prossime ore l’inutile e disumano braccio di ferro sulla pelle di persone già provate da indicibili sofferenze”.(Rer)