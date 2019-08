Migranti: Salvini su Open Arms, nelle prossime ore firmerò mio no a sbarco

- Nelle "prossime ore firmerò il mio no perché io complice dei trafficanti di esseri umani non voglio essere. E' evidente, è chiaro che c'è un disegno per tornare indietro, per tornare ad aprire i porti italiani e per trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa. Finché ho vita non mi arrendo e resisto a questa vergogna, anche per rispetto degli immigrati che sono qui regolarmente. Non cambio idea": lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Recco, in merito alla decisione del Tar del Lazio che ha sospeso il divieto di ingresso in acque italiane della nave Open Arms. (Rin)