Reddito cittadinanza: Inps, un milione e mezzo domande a 31 luglio, 400 mila respinte

- Sono 1.491.935 le domande di reddito di cittadinanza presentate al 31 luglio. 922.487 sono state accolte, quasi 400 mila respinte e circa 170 mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria.La percentuale di domande respinte è attualmente al 26,8 per cento. A oggi vi sono state anche 1.025 rinunce, mentre circa 32 mila nuclei sono decaduti dal beneficio. Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico si dichiara soddisfatto e ricorda che i nuclei familiari interessati dalla misura sono 1,2 milioni, "quindi molto probabilmente il numero dei percettori dovrebbe ancora crescere". I controlli incrociati dell’Inps con le banche dati collegate – aggiunge Tridico - sono stati "massivi e preventivi rispetto all’accoglimento delle domande e la loro efficacia è dimostrata dal fatto che più di un quarto delle domande è stato respinto". (segue) (Com)