Reddito cittadinanza: Inps, un milione e mezzo domande a 31 luglio, 400 mila respinte (2)

- Dai contatti tra l'Inps, l’Agenzia delle Entrate, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Guardia di Finanza e le altre Autorità di controllo sono emersi anche casi di lavoro nero di chi ha provato comunque a chiedere il reddito di cittadinanza, "anche se - nota Tridico - la maggior parte di chi lavora a nero non fa domanda di reddito di cittadinanza. In particolare, la Guardia di Finanza ha a disposizione 600 mila beneficiari da noi forniti. Di questi esaminerà i profili di rischio, cioè individuerà una piccola parte che, per come selezionata, è anche possibile raggiunga elevate percentuali di irregolarità, ma questo dimostrerà la bontà dei sistemi di individuazione del rischio e di controllo adottati, restando poco rilevante rispetto al totale dei beneficiari. Al momento comunque non ci sono dati. Inoltre – conclude il presidente dell’Inps - se ci sono state truffe come accade a volte con altre prestazioni (ad esempio percettori di Naspi che lavorano a nero o falsi invalidi), saranno severamente perseguite ai sensi di legge". (Com)