Migranti: de Magistris, chiusura porti Salvini-Di Maio è atto disumano e illegale

- “Tar annulla divieto di sbarco per Open arms. La chiusura dei porti, del duo Salvini/Di Maio, non è solo atto disumano, ma anche illegale. Finalmente esseri umani, tra cui bambini, dopo giorni in mezzo al mare a 40°,potranno sbarcare in Italia. Napoli sempre porto aperto!”. Lo ha scritto in un tweet il sindaco della città di Napoli, Luigi de Magistris. (Ren)