Milano: anguria e ghiaccioli donati agli ospiti di Casa Jannacci

- Centoventi chili di anguria, per combattere la calura estiva, sono stati offerti oggi agli ospiti di Casa Jannacci durante la festa di viale Ortles a cui ha partecipato anche l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, per portare un saluto agli abitanti del luogo di accoglienza di natura pubblica più grande d'Europa. Per l'occasione - fa sapere Palazzo Marino in una nota - sono stati inoltre distribuiti 500 ghiaccioli artigianali donati dall'azienda milanese Kociss Snc, insignita della civica benemerenza nel 2013. Altri 500 verranno distribuiti domani, alle 17:30 sotto il tendone di "Vacanze a Milano" in piazza del Cannone, per un totale di mille gelati senza glutine confezionati in carta biodegradabile ai gusti di limone, arancia, amarena, menta, anice e coca cola.(com)