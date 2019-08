Migranti: Salvini, no ad alleanza contro natura Renzi-Grillo per riaprire porti italiani

- "Staremo attenti nei prossimi giorni perché non si crei a Roma un'alleanza innaturale, una coppia contro natura tra Partito democratico e Cinque stelle, tra Renzi e Grillo per riaprire i porti italiani. Cercheremo di opporci con ogni energia che abbiamo in corpo perché in Italia arrivino le persone perbene, ma si possano rispedire a casa loro i troppi delinquenti che la sinistra ha fatto arrivare negli anni passati. Su questo, non cederemo mai": lo ha affermato, da Recco, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. (Rin)