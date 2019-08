Rifiuti Roma: Bordoni (Fi), ad Ostia cumuli non raccolti e roghi

- “Cumuli di rifiuti non raccolti, cittadini esasperati e roghi. Questo è il quotidiano disagio in cui vivono i cittadini di Ostia con inevitabili riflessi anche sul turismo in pieno Agosto. Alla spazzatura non raccolta si è aggiunta quella data alle fiamme nei pressi della pineta di Castel Fusano e, nei giorni scorsi, a ridosso degli stabilimenti balneari sulla via Litoranea”. Così, in una nota, Davide Bordoni consigliere comunale e coordinatore romano di Forza Italia. Parlando della situazione rifiuti nella città alle porte di Roma, Bordoni ha aggiunto: “Le indagini sono in corso ma questa situazione è certamente favorita dal caos nella gestione dei rifiuti. L'Ama oggi fa sapere in una nota che anche nella giornata di Ferragosto assicurerà la presenza sul territorio ma, purtroppo, dobbiamo ricordare che non sono ancora rientrati i disagi legati ai ritardi nella raccolta dei rifiuti dei mesi precedenti". (segue) (Com)