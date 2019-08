Rifiuti Roma: Bordoni (Fi), ad Ostia cumuli non raccolti e roghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il coordinamento romano di Forza Italia - aggiunge - continua ad essere destinatario di decine di segnalazioni da parte di cittadini esasperati che, oramai da giorni, hanno a che fare con i cumuli di rifiuti. Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione e a denunciare la situazione nelle sedi istituzionali. A più riprese è stato garantito che il problema è in via di risoluzione. Ora aspettiamo che dalle parole si passi ai fatti. Al di là dei disagi dei residenti, che restano il principale motivo della nostra apprensione, non è il caso di consegnare ai turisti il biglietto da visita di una città sporca com'è Ostia in questo periodo”, conclude Bordoni. (Com)