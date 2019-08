Sicurezza: Salvini, domani a Castel Volturno a combattere camorra e mafia nigeriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel "nostro piccolo non ci fermiamo. Domani sarò da ministro dell'Interno in trincea, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, a combattere la camorra italiana alleata della mafia nigeriana. Domani per me non è Ferragosto, ma è un giorno di lavoro come tutti gli altri": lo ha detto, da Recco, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. (Rin)