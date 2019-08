Paraguay: Forze armate ricevono donazione di due elicotteri e trenta veicoli da Taiwan

- Le Forze armate del Paraguay hanno ricevuto oggi una donazione di veicoli tattici ed elicotteri da parte del governo di Taiwan. Si tratta, informa una nota ufficiale della presidenza, di due elicotteri polivalenti modello Bell UH-1H e di 30 veicoli tattici tipo Hummer che verranno impiegati per "rafforzare la lotta contro l'insicurezza, il terrorismo e il traffico di droga". La donazione avviene nel quadro della stretta cooperazione bilaterale che lega i due paesi e degli accordi in materia di "intelligence strategica e struttura logistica delle istituzioni per la sicurezza nazionale". Presente alla consegna anche il presidente paraguaiano Mario Abdo Benitez, il ministro della Difesa, Bernardino Soto Estigarribia, e l'ambasciatore di Taiwan in Paraguay, Diego Chou. (segue) (Abu)