Migranti: ricorso urgente Viminale e nuovo divieto di ingresso per Open Arms firmato da Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Viminale contesta la decisione del Tar del Lazio e proporrà ricorso urgente al Consiglio di Stato. Non solo. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è pronto a firmare un nuovo provvedimento di divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane per Open Arms: la motivazione è che ai fatti citati nel provvedimento sub judice se ne sono aggiunti altri. Per giorni, Open Arms si è infatti trattenuta in acque sar libiche e maltesi, ha anticipato altre operazioni di soccorso e ha fatto sistematica raccolta di persone con l’obiettivo politico di portarle in Italia. E' quanto rende noto il Viminale. (Rin)