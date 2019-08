Brasile: compagnia aeronautica Embraer registra primo trimestre in attivo dopo cinque in perdita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo costruttori e sviluppatori brasiliani il Kc-390 sarebbe in grado di soddisfare richieste superiori a quelle soddisfatte da Hercules. La Fab ha già ordinato 28 velivoli per comporre la propria flotta. I primi due esemplari saranno consegnati entro la fine dell'anno e resteranno in una base militare di Annapoli, negli Stati Uniti. Il Portogallo ha annunciato l'acquisto di 5 velivoli e un simulatore di volo per 827 milioni di euro. Il primo dei cinque aerei sarà consegnato a febbraio del 2023, gli altri saranno consegnati a febbraio del 2023. (segue) (Brb)