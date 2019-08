Migranti: Fratoianni (Si), Salvini fa sbruffone da spiaggia con 500 disperati. Se ne vada dal Viminale

- "È bello fare lo 'sbruffone da spiaggia' con 500 disperati in cerca di salvezza e di un porto sicuro, vero Salvini?", si chiede Nicola Fratoianni di Sinistra italiana. "Peraltro dopo la sentenza del Tar sulla Open Arms - prosegue il parlamentare di Leu - ora non ci sono più alibi: un ministro senza maggioranza, che ha abusato dei suoi poteri e sopratutto senza dignità, l'unica cosa che deve fare è lasciare il Viminale. Mi auguro che nelle prossime ore le autorità italiane e le nostre forze armate - conclude Fratoianni - facciano sbarcare e prestino assistenza ai naufraghi dalle navi Open Arms e Ocean Viking, per ragioni di umanità e per il loro onore."(Rin)