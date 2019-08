Ndrangheta: arrestato in Spagna il latitante Massimiliano Cornegliani

- Nel contesto della cooperazione internazionale di Polizia, lo Scip-Divisione Interpol della Dcpc e la Compagnia carabinieri di Corsico hanno supportato la Guardia civil per la cattura a Valencia, in Spagna, di Massimiliano Cornegliani, colpito da mandato d’arresto europeo emesso dalla Procura di Lodi. L’operazione della polizia spagnola denominata “Mastrosso”, riguarda elementi della criminalità locale collegati con la criminalità organizzata italiana, in particolare con affiliati alla ‘ndrangheta, che avrebbero scelto l’area della costa valenciana per creare connection internazionali e proseguire nell’anonimato i loro lucrosi traffici. Massimiliano Cornegliani, latitante dal 2017, era ricercato per espiare una condanna di quasi 7 anni per estorsione con minacce di morte e violenza, legata a vicende di traffico di stupefacenti. Cornegliani e’ un personaggio di elevatissima caratura criminale, un broker della droga di alto livello, da sempre attivo nel narcotraffico internazionale, con datati e certi legami con esponenti della mafia siciliana, Musicó Antonino mafioso di rango è suo cognato, e della ‘ndrangheta calabrese. (segue) (Ren)