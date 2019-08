Ponte Genova: Salvini, impegno a lavorare fino in fondo perché giustizia sia fatta

- Oggi è "una giornata particolare in cui siamo venuti a rendere omaggio, rispetto, preghiera, silenzio alle 43 vittime dell'anno scorso, impegnandoci a lavorare fino in fondo perché giustizia sia fatta. Genova e la Liguria hanno dato dimostrazione di orgoglio, compattezza, velocità, unione. Entro il prossimo aprile le prime macchine torneranno a correre su quel ponte, collegando le due parti di Genova e collegando la Liguria al resto d'Italia. Da questo punto di vista, tutti hanno fatto il loro mestiere, il loro dovere": lo ha sottolineato, da Recco, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in occasione del primo anniversario del crollo del ponte Morandi, nel capoluogo ligure. (Rin)