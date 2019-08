Governo: Salvini, vediamo se partito poltrona si riorganizza, a colpi di no non si va avanti

- "Vediamo se il partito della poltrona si riorganizzerà, noi non staremo fermi. E' da più di un anno che il ministro Toninelli tiene bloccata la Gronda di Genova, poi il no al Tav e c'era qualcuno che diceva no alle Olimpiadi. A colpi di no non si va avanti": lo ha detto, da Recco, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. (Rin)