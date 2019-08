Reddito cittadinanza: Savino (FI), tanti aspiranti ma pochi soddisfatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "400mila domande di reddito di cittadinanza respinte, 170 mila ancora da verificare, 1.025 rinunce, 32 mila nuclei familiari decaduti dal beneficio. Se a questi aggiungiamo i furbetti e gli immigrati, quelli che hanno ottenuto somme ben inferiori ai 780 euro mensili promessi da Di Maio, si può ben affermare che questa misura bandiera del M5s si è dimostrata un mezzo fallimento. Tanti aspiranti ma pochi soddisfatti". Lo afferma la deputata di Forza Italia, Elvira Savino. "Quanti - aggiunge Savino - hanno rinunciato al lavoro che avevano preferendo stare sul divano ad aspettare il reddito di cittadinanza? Quanti lavorano in nero e percepiscono ugualmente il reddito di cittadinanza? Quanti aspiranti lavoratori sono stati formati dai centri per l'impiego e dai navigator e quanti richiedenti il reddito di cittadinanza hanno poi trovato effettivamente un lavoro? I conti si fanno alla fine, ma i risultati già adesso evidenziano che sarebbe stato meglio investire quei miliardi di risorse pubbliche per lo sviluppo, e non per l'assistenzialismo. Il risultato è che l'Italia non cresce, è a crescita zero, l'ultimo paese nella classifica Ue", conclude Elvira Savino.(Com)