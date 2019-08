Tunisia: i 26 candidati alle elezioni presidenziali (2)

- E ancora, Mohamed Nouri, il presidente della corrente tunisina Al Mahabba, Hechmi Hamdi, Kais Saied, professore di diritto costituzionale; Elyès Fakhfakh, ex ministro del Turismo; Slim Riahi, leader dell’Unione patriottica libera; Hatem Boulabiar, ex membro del consiglio della shura di Ennahda; l’ex sindacalista Abid Briki; l’avvocato Seifeddine Makhlouf; Mohamed Mraihi; l’ex premier Mehdi Jomaa; l’ex premier Hamadi Jebali; il leader del Fronte popolare, Hamma Hammami. Infine, il ministro della Difesa dimissionario, Abdelkrim Zbidi, il vice presidente e co-fondatore di Ennahda Abdelfattah Mourou; il magistrato Omar Mansour; l’ex ministro del Turismo, Selma Elloumi; il capo del partito Beni Watani, Said Aydi; l’ex candidato presidenziale Safi Said, e il segretario generale della fazione di Monastir di Nidaa Tounes Neji Jalloul. Nel corso della conferenza stampa, il portavoce dell’Isie, Hasna Ben Slimane, è intervenuta sulla regolarità della candidatura dell’attuale premier Chahed. La portavoce ha chiarito che nessuna legge obbliga il capo del governo o un ministro a dimettersi nel caso di candidatura alle elezioni. (Tut)