I fatti del giorno - America latina (2)

- Usa: dipartimento Commercio annuncia dazi su importazione a fusti acciaio dal Messico - Il dipartimento del Commercio Usa annunciato dazi del 18,48 per cento all'importazione di fusti di acciaio inossidabile, come risposta a presunte pratiche di dumping. Al termine di indagini disposte dal governo, si legge nella nota del dipartimento, si è accertato che gli esportatori messicani hanno venduto i loro prodotti agli Usa a un prezzo sforbiciato del 18,48 per cento. Vengono dunque date istruzioni "agli uffici doganali e di protezione alla frontiera" perché continuino a chiedere, in contanti, il denaro utile per riequilibrare lo scarto denunciato da Washington. Il dipartimento ricorda inoltre che il 26 settembre lo United States International Trade Commission (Icc) deciderà con sentenza se le pratiche commerciali messicane hanno recato danni e le eventuali misure per ottenere risarcimento. (segue) (Res)