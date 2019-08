I fatti del giorno - America latina (3)

- Bolivia: presidenziali, Morales chiude a dibattiti pubblici con rivali - Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha detto che non parteciperà a confronti pubblici con gli altri candidati alle presidenziali che si terranno a ottobre, rivendicando la preferenza per il confronto con la società. "Noi discutiamo con il popolo, non dibatteremo con i candidati. È meglio discutere con il popolo, ascoltare", ha detto il capo dello stato citato dalla agenzia "Abi". Il più fermo sostenitore di un dibattito pubblico è l'ex presidente Carlos Mesa, indicato dai sondaggi come il primo tra gli sfidanti, pur se con un considerevole distacco. "Non ho nulla da opinare su Mesa, anche se tutti si rendono conto che non è un essere umano trasparente, e meno ancora integro", ha detto Morales commentando notizie secondo cui il suo avversario avrebbe nutrito con la corruzione alcuni passaggi della sua traiettoria politica. (segue) (Res)