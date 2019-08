I fatti del giorno – Europa orientale

- Repubblica Ceca: presidente Zeman non vuole Smarda come ministro Cultura - Il presidente ceco, Milos Zeman, non ha intenzione di nominare Michal Smarda a ministro della Cultura. Lo ha rivelato via Facebook il portavoce presidenziale, Jiri Ovcacek, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Il capo dello Stato ha quindi chiesto al Partito socialdemocratico ceco (Cssd), nella persona del suo leader, Jan Hamacek, di proporre un altro nome per la guida del dicastero. Secondo Zeman, Smarda non si è mai occupato di cultura e dunque non è un candidato abbastanza competente a svolgere questo ruolo. (segue) (Res)