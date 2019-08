I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Kirghizistan: legale Atambayev, presentate nuove accuse nei confronti ex presidente - Le accuse contro l’ex presidente kirghizo Almazbek Atambayev riguardano altri due casi penali. Lo ha annunciato Sergeij Slesarev, l’avvocato del politico arrestato, come riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”. “L’ufficio della procura militare ha emesso una notifica per accuse su altri due casi, la modernizzazione di un impianto a energia termica e la costruzione di alcuni edifici pubblici”, ha spiegato il legale di Atambayev. (segue) (Res)