I fatti del giorno – Europa orientale (4)

- Russia-Usa: Cremlino, Trump ha informato Putin su dimissioni ambasciatore Huntsman - Il presidente Usa Donald Trump, nel corso di una conversazione telefonica, ha informato l’omologo russo Vladimir Putin delle imminenti dimissioni dell’ambasciatore statunitense a Mosca Jon Huntsman, con l’impegno di nominare al più presto un nuovo diplomatico. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Huntsman ha presentato una lettera di dimissioni, con l’intento di lasciare la carica il 3 ottobre. “Putin ha sottolineato come il periodo in cui Huntsman ha ricoperto l’incarico di direttore della missione diplomatica Usa in Russia sia stato uno dei più difficili nella storia delle relazioni bilaterali fra i due paesi”, ha affermato Peskov. (segue) (Res)