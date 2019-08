I fatti del giorno – Europa orientale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: partito Piattaforma opposizione non candiderà Medvechuk a presidenza parlamento - Il partito Piattaforma di opposizione-Per la vita non nominerà Viktor Medvedchuk per la posizione di vicepresidente del parlamento ucraino. Lo ha reso noto il leader della formazione, Vadym Rabynovych, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Medvechuk non verrà nominato per tale incarico, e la scelta del nostro partito è semplice: ha già ricoperto la carica di vicepresidente del parlamento. Ora sarà impegnato nel lavoro per l’interesse della formazione, cosa di cui è ben consapevole”, ha spiegato Rabynovych. “Il nostro obiettivo non è ottenere la vicepresidenza del parlamento ma fare opposizione e influenzare e controllare il lavoro del governo”, ha aggiunto il leader della formazione filorussa. (Res)