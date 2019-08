I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: autorità rassicurano popolazione su sicurezza centrale Dabaa dopo incidente in Russia - L'Autorità egiziana per la centrale nucleare (Nppa) ha affermato che l'esplosione nucleare avvenuta la scorsa settimana nella base militare in Arkhangelsk, nella Russia settentrionale, che ha ucciso almeno sette persone, non ha nulla a che fare con la prima centrale nucleare del paese nordafricano che verrà costruita da Rosatom a Dabaa, nell'estremo ovest del Cairo. In un comunicato, il Consiglio dei ministri egiziano ha cercato di fare chiarezza sull’argomento dopo diversi messaggi di preoccupazione da parte dei cittadini egiziani pubblicati sui social network istituzionali: "Non esiste alcuna relazione tra le centrali nucleari in generale e l'esperimento che si stava svolgendo nel sito nucleare russo su un missile a propulsione nucleare. (segue) (Res)