I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Iraq: membro Unità mobilitazione popolare ucciso in attacco ad Hawija - E' di un membro delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, milizie a maggioranze sciita) ucciso il bilancio di un'operazione che ha permesso di sventare un attacco dello Stato islamico nel villaggio di Al Burghliya, nel distretto di Hawija, a sud-ovest da Kirkuk. Lo riferisce un comunicato stampa delle Pmu. L'operazione è stata condotta dal quinto battaglione e della 56sima brigata delle Pmu. L'attacco giunge nel pieno della festa del sacrificio (Eid al Adha). Le Pmu avevavno predisposto un piano di sicurezza speciale a Kirkuk in occasione delle festitivà. (segue) (Res)