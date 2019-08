Speciale infrastrutture: Liguria, Anas, in via ultimazione lavori su impianti galleria "Poggio"

- Anas, si legge in una nota, "sta completando i lavori di manutenzione degli impianti all'interno della galleria 'Poggio', lungo la statale 1 'Via Aurelia', nel comune di Ventimiglia (IM), dove i tecnici hanno eseguito importanti interventi di rifacimento dell'impianto di illuminazione nonché l'adeguamento della cabina elettrica a servizio delle installazioni, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro. Per consentire l'ultimazione delle attività di rimozione del cantiere, la galleria resterà chiusa al traffico fino a giovedì 22 agosto. Durante la chiusura la viabilità in entrambe le direzioni continuerà ad essere indirizzata sulla rete comunale limitrofa tramite apposita segnaletica. Inoltre", continua la nota, "sempre lungo la statale 1 'Via Aurelia' è previsto l'intervento di adeguamento dell'impianto di illuminazione a servizio della galleria 'Tortuga', situata in località Vesima, nel comune di Genova. In questo caso l'intervento, realizzato con l'istituzione del senso unico alternato, sarà effettuato nella notte fra mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, nella fascia oraria 22:00 - 6:00. Anas, società del gruppo Fs italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione 'Vai' di Anas, disponibile gratuitamente in 'App store' e in 'Play store'. Inoltre", conclude la nota dell'Anas, "si ricorda che il servizio clienti 'Pronto Anas' è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148". (Com)