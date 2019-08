Cina-India: conclusa visita del ministro Esteri indiano Jaishankar a Pechino, focus su Kashmir

- Si è conclusa oggi la visita di tre giorni del ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar a Pechino. Il ministro ha incontrato il vicepresidente cinese Wang Qishan e il suo omologo, Wang Yi. Secondo Jaishankar, le relazioni tra i due paesi sarebbero diventate così importanti da aver acquisito una "dimensione globale". In un contesto sempre più multipolare, per il ministro indiano è necessario che Cina e India trovino aree più forti di convergenza e supporto, in vista di un rafforzamento dei rapporti bilaterali. Grande attenzione anche al fattore sociale: "Molte persone, inclusi i giovani di entrambi i paesi, non hanno davvero idea di quanto le nostre culture siano influenzate l'una dall'altra", ha dichiarato Jaishankar, per poi sottolineare l'importanza di "promuovere una maggiore consapevolezza di questa storia". (segue) (Inn)