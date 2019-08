Cina-India: conclusa visita del ministro Esteri indiano Jaishankar a Pechino, focus su Kashmir (2)

- La visita di Jaishankar era stata programmata prima del 5 agosto, quando l'abrogazione dell'articolo 370 della costituzione ha scatenato rimostranze nella regione del Kashmir, divisa in due dalla nuova normativa. Durante un colloquio con l'omologo Wang Yi, Jaishankar ha ribadito che quella del Kashmir è una questione interna, poiché riguarda una modifica costituzionale le cui decisioni sono prerogative unicamente nazionali. Jaishankar ha anche rassicurato la Cina sulla sua integrità. "L'India non voleva portare avanti ulteriori pretese territoriali. Le preoccupazioni della Cina in questo senso sono fuori luogo. (segue) (Inn)