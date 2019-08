Cina-India: conclusa visita del ministro Esteri indiano Jaishankar a Pechino, focus su Kashmir (3)

- Il ministro ha anche convenuto che per quanto riguarda la questione del confine Cina-India, le due parti hanno concordato un accordo equilibrato e ragionevole sulla base dei parametri politici stabiliti nel 2005 e i relativi principi guida". Pechino si era pronunciata sul Kashmir nei giorni scorsi, sostenendo che la revoca dell'articolo 370 costituisse una seria minaccia per la sovranità territoriale della regione. Alla richiesta da parte della Cina di "ricoprire un ruolo costruttivo" per il mantenimento della stabilità della regione, lunedì il ministro degli Esteri indiano ha ribadito l'importanza di non lasciare che qualsiasi differenza bilaterale si trasformi in una disputa. (Inn)